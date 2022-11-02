Спікер МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що запуск балістичних ракет Північною Кореєю є загрозою регіональній стабільності.

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КНДР загрожує регіональній стабільності

Також Ніколенко наголосив, що КНДР необхідно відмовитися від будь-яких ядерних та ракетних програм

Масований запуск КНДР балістичних ракет є ще одним безвідповідальним і провокаційним кроком, що загрожує регіональній стабільності. Режим Пхеньяну повинен відмовитися від будь-якої діяльності, пов'язаної з його ядерними та ракетними програмами,

– зазначив він у мережі.

Зазначимо, що КНДР випустила щонайменше 10 ракет по західних і східних регіонах, зокрема й три балістичні ракети малої дальності.

Одна із запущених Північною Кореєю ракет летіла в напрямку південнокорейського острова Улліндо в Японському морі. Зрештою вона впала у відкритому морі.

Друга ракета впала за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчхо. А третя – за межами виключної економічної зони Японії.

Ядерні погрози КНДР

31 жовтня США та Південна Корея почали великі спільні повітряні навчання. У них беруть участь близько 240 літаків, зокрема вдосконалені реактивні літаки-невидимки F-35.

Північна Корея 1 листопада виступила із погрозою застосувати ядерну зброю. Наголошуючи, що США та Південна Корея "заплатять найжахливішу ціну в історії" через спільні військові навчання на Корейському півострові.

Ворожість на Корейському півострові останніми місяцями посилилася, коли Північна Корея провела випробування ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Крім того, держава ухвалила закон, що дозволяє превентивне застосування ядерної зброї у широкому діапазоні ситуацій.

США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.

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