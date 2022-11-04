Глава Пентагону Ллойд Остін провів зустріч зі своїм південнокорейським колегою Лі Чон Супом. Під час зустрічі Остін сказав, що будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників є неприпустимою.
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США попередили КНДР після чергових провокацій
КНДР створює напругу в регіоні, де союзниками США є Південна Корея і Японія. У США попередили, що використання нестратегічної зброї призведе до кінця режиму Кіма.
Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма,
– сказав Остін.
Обидва міністри заявили, що вони стурбовані нещодавніми ракетними запусками з боку КНДР. Остін закликав Північну Корею "припинити таку діяльність і почати серйозний діалог".
При цьому він підкреслив, що Пентагон наразі не планує змінювати свою позицію у регіоні.
КНДР здійснила ряд провокацій
- Наприкінці жовтня – на початку листопада КНДР вдалася до нових провокацій та погрожує ядерною зброєю США і Південній Кореї.
- 28 жовтня Північна Корея здійснила ракетний запуск у напрямку Японії. КНДР випустила дві ракети малої дальності.
- 2 листопада стало відомо, що КНДР випустила відразу 10 балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря. Це сталось під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї.
- 3 листопада Північна Корея знову запустила балістичні ракети в напрямку Східного моря. У Японії спрацювала відповідна система попередження.
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