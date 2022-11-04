Глава Пентагону Ллойд Остін провів зустріч зі своїм південнокорейським колегою Лі Чон Супом. Під час зустрічі Остін сказав, що будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників є неприпустимою.

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США попередили КНДР після чергових провокацій

КНДР створює напругу в регіоні, де союзниками США є Південна Корея і Японія. У США попередили, що використання нестратегічної зброї призведе до кінця режиму Кіма.

Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма,

– сказав Остін.

Обидва міністри заявили, що вони стурбовані нещодавніми ракетними запусками з боку КНДР. Остін закликав Північну Корею "припинити таку діяльність і почати серйозний діалог".

При цьому він підкреслив, що Пентагон наразі не планує змінювати свою позицію у регіоні.

КНДР здійснила ряд провокацій

Наприкінці жовтня – на початку листопада КНДР вдалася до нових провокацій та погрожує ядерною зброєю США і Південній Кореї.

28 жовтня Північна Корея здійснила ракетний запуск у напрямку Японії. КНДР випустила дві ракети малої дальності.

2 листопада стало відомо, що КНДР випустила відразу 10 балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря. Це сталось під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї.

3 листопада Північна Корея знову запустила балістичні ракети в напрямку Східного моря. У Японії спрацювала відповідна система попередження.

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