Зокрема, Байден та Макрон обіцяють надати нашій державі системи протиповітряної оборони та обладнання, необхідне для ремонту енергетичної мережі. Про це вони заявили під час зустрічі у Вашингтоні.

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Обидві країни засуджують вторгнення Росії в Україну

Президенти засудили кровопролитну війну Росії України та обстріли цивільного населення й цивільної інфраструктури. Лідери світових держав наголосили, що ці дії є воєнними злочинами, винуватці яких мають бути притягнуті до відповідальності.

Також Байден і Макрон засудили незаконну спробу Росії анексувати суверенну українську територію, що є порушенням міжнародного права.

Сполучені Штати та Франція підтверджують незмінну підтримку захисту суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи надання Києву політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

Це включає надання значних ресурсів для підтримки стійкості українського цивільного населення взимку, включно з посиленням поставок систем протиповітряної оборони та обладнання, необхідного для ремонту енергетичної мережі України,

– йдеться у заяві.

США та Франція обіцяють й наділі допомагати Україні

Сполучені Штати та Франція планують продовжувати співпрацю з партнерами та союзниками для координації зусиль щодо надання допомоги, зокрема на міжнародній конференції, яка відбудеться в Парижі 13 грудня 2022 року.

Зазначають, що обидві країни продовжать надавати потужну пряму бюджетну підтримку Україні та закликатимуть міжнародні фінансові установи збільшити свою фінансову підтримку.

Байден та Макрон заявили про непохитну рішучість притягнути Росію до відповідальності за задокументовані акти жорстокості та воєнні злочини, скоєні як її регулярними збройними силами, так і її довіреними особами, включно з найманцями, такими як бойовики ПВК "Вагнера" та іншими, через підтримку міжнародних механізмів відповідальності.

Також Сполучені Штати та Франція мають намір допомогти Україні подолати наслідки війни.

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