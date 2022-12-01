В частности, Байден и Макрон обещают предоставить нашему государству систему противовоздушной обороны и оборудования, необходимое для ремонта энергетической сети. Об этом они заявили в ходе встречи в Вашингтоне.

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Обе страны осуждают вторжение России в Украину

Президенты осудили кровопролитную войну России и обстрелы гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Лидеры мировых государств подчеркнули, что эти действия являются военными преступлениями, виновники которых должны быть привлечены к ответственности.

Также Байден и Макрон осудили незаконную попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию, что является нарушением международного права.

Соединенные Штаты и Франция подтверждают неизменную поддержку защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, включая предоставление Киеву политической, безопасности, гуманитарной и экономической помощи столько, сколько потребуется.

Это включает предоставление значительных ресурсов для поддержания устойчивости украинского гражданского населения зимой, включая усиление поставок систем противовоздушной обороны и оборудования, необходимого для ремонта энергетической сети Украины.

– говорится в заявлении.

США и Франция обещают и наделить помощь Украине

Соединенные Штаты и Франция планируют продолжать сотрудничество с партнерами и союзниками для координации усилий по оказанию помощи, в частности, на международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря 2022 года.

Отмечают, что обе страны продолжат оказывать мощную прямую бюджетную поддержку Украине и призвать международные финансовые учреждения увеличить свою финансовую поддержку.

Байден и Макрон заявили о непреклонной решимости привлечь Россию к ответственности за задокументированные акты жестокости и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее доверенными лицами, включая наемников, таких как боевики ПВК "Вагнера" и другие ответственности.

Соединенные Штаты и Франция намерены помочь Украине преодолеть последствия войны.

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