Таке припущення висловили аналітики Інституту ведення війни. Водночас Росія заявляє, що "буде готова" вести діалог, якщо НАТО піде на певні поступки.

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Експерти навели як приклад телефонну розмову Путіна та Шольца 2 грудня. Президент Росії заявив, що допомога партнерів Заходу сприяє тому, що українська влада категорично відмовляється від будь-яких перемовин.

Натомість канцлер Німеччини відповів, що дипломатичне вирішення конфлікту передбачає те, що Росія має вивести свої війська з території України. Однак, схоже, в окупантів своя "дипломатія".

Крім Путіна про переговори говорив нещодавно і Дмітрій Пєсков. Він відповів на коментар Байдена, заявивши, що ймовірно президент Америки очікує, що передумовою переговорів буде виведення російських військ з України.

Речник Кремля наголосив, що цього не буде і "спецоперація" продовжується. Пєсков також додав, що небажання США визнати незаконну анексію українських земель значно ускладнює "пошук точки дотику" в можливих переговорах.

Заяви Путіна та Пєскова щодо переговорів є наслідком коментарів Сєргєя Лаврова 1 грудня в контексті засідання ОБСЄ, повторюючи ту саму вимогу, яку Москва висувала до НАТО раніше,

– пояснюють аналітики.

Міністр закордонних справ Росії висловився про те, що Кремль буде готовий до переговорів, коли Захід погодиться обговорювати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" 2021 року. В основному, мовиться про пункт "нерозширення Альянсу".

Однак фахівці ISW впевнені, що діалог і тимчасове призупинення воєнних дій зіграє на руку лише росіянам. Путін і його приплічники зможуть за цей час укріпити військо і зміцнити позиції.

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