Такое предположение высказали аналитики Института ведения войны. В то же время, Россия заявляет, что "будет готова" вести диалог, если НАТО пойдет на определенные уступки.

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Эксперты привели в пример телефонный разговор Путина и Шольца 2 декабря. Президент России заявил, что помощь партнеров Запада способствует тому, что украинские власти категорически отказываются от каких-либо переговоров.

В то же время канцлер Германии ответил, что дипломатическое разрешение конфликта предполагает то, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Однако, похоже, у оккупантов своя "дипломатия".

Помимо Путина о переговорах говорил недавно и Дмитрий Песков. Он ответил на комментарий Байдена, заявив, что, вероятно, президент Америки ожидает, что предпосылкой переговоров будет вывод российских войск из Украины.

Спикер Кремля подчеркнул, что этого не будет и "спецоперация" продолжается. Песков также добавил, что нежелание США признать незаконную аннексию украинских земель значительно усложняет "поиск точки соприкосновения" в возможных переговорах.

Заявления Путина и Пескова о переговорах являются следствием комментариев Сергея Лаврова 1 декабря в контексте заседания ОБСЕ, повторяя то же требование, которое Москва выдвигала к НАТО ранее,

– объясняют аналитики.

Министр иностранных дел России высказался о том, что Кремль будет готов к переговорам, когда Запад согласится обсуждать требования России по "гарантиям безопасности" 2021 года. В основном говорится о пункте "нерасширение Альянса".

Однако специалисты ISW уверены, что диалог и временная приостановка военных действий сыграет на руку только россиянам. Путин и его приспешники смогут за это время укрепить войско и укрепить позиции.

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