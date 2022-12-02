Об этом Чавушоглу заявил во время брифинга. По его словам, Турция должна убедить некоторых союзников, выступающих за продолжение войны, чтобы они посадили Украину за стол переговоров с Россией.

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Сейчас условия для переговоров более сложные

Министр подчеркнул, что принудить страны к переговорам сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и России встречались в Анталии и Стамбуле.

Сегодня будет сложнее, потому что возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет принимать их, но Турция продолжит усилия по урегулированию,

– сказал министр.

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Чавушоглу уверен, что войну можно завершить дипломатически. Министр добавил, что его страна занимает в вопросе урегулирования прагматическую позицию, приносящую конкретные результаты.

Кроме того, он надеется, что к весне Турция будет иметь более четкую картину организации условий для переговоров.

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