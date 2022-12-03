Соответствующую информацию президент Франции сказал в интервью. Макрон также пояснил, что Европа должна подготовить свою будущую архитектуру безопасности.
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Что сказал Макрон
Эммануэль Макрон заявил, что подготовка будущей архитектуры безопасности означает, что одним из важных вопросов, которые Европа должна решить: "Как всегда говорил президент Путин, есть страх, что НАТО приближается к его двери, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России".
Эта тема будет частью темы мира, поэтому мы должны подготовить, что мы готовы сделать, как мы защищаем наших союзников и государства-члены, и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров.
– заявил президент Франции.
Арахамия ответил Макрону
Народный депутат Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на слова Макрона о гарантиях безопасности. В частности он сказал, что Украина готова обеспечить их России. Для этого Кремлю достаточно:
- покинуть территорию нашей страны;
- выплатить репарации;
- наказать всех военных преступников;
- добровольно сдать ядерное оружие.
После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.
– объяснил нардеп.
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Последние заявления Макрона
- 1 ноября Эммануэль Макрон заявил, что хочет снова позвонить Владимиру Путину. Президент Франции объяснил, что будет говорить о ситуации на Запорожской АЭС.
- Кроме того, Макрон сказал, что война, начатая Россией против Украины, является большой ошибкой российского диктатора. Несмотря на это, французский лидер считает, что мир должна поддерживать Украинау.
- Следует заметить, что Владимир Зеленский говорил с президентом Франции еще перед его вышеупомянутыми заявлениями. Тогда Эммануэль Макрон сказал, что его страна готова поддержать защиту энергетических объектов Украины.