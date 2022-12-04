Макрон зателефонує Зеленському перед розмовою з Путіним

Напередодні Макрон заявив, що знову хоче зателефонувати до Владіміра Путіна. Здається, французький лідер досі вірить у діалог з очільником Кремля.

Читайте також Але за певної умови: Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії

За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.