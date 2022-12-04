Макрон зателефонує Зеленському перед розмовою з Путіним
Напередодні Макрон заявив, що знову хоче зателефонувати до Владіміра Путіна. Здається, французький лідер досі вірить у діалог з очільником Кремля.
За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським,
– сказав Макрон.
Останні заяви Макрона
- 1 листопада Еммануель Макрон заявив, що хоче знову зателефонувати до Владіміра Путіна. Президент Франції пояснив, що говоритиме про ситуацію на Запорізькій АЕС.
- Окрім того, Макрон сказав, що війна, яку Росія почала проти України, є великою помилкою російського диктатора. Попри це, французький лідер вважає, що мир повинна підтримувати Україна.
- Ще Еммануель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії. Проте, це можливо тільки після того, як Владімір Путін погодиться на певне рішення.
- Варто зауважити, що Володимир Зеленський говорив з президентом Франції ще перед його вищезгаданими заявами. Тоді Еммануель Макрон сказав, що його країна готова підтримати захист енергетичних об'єктів України.