Макрон зателефонує Зеленському перед розмовою з Путіним

Напередодні Макрон заявив, що знову хоче зателефонувати до Владіміра Путіна. Здається, французький лідер досі вірить у діалог з очільником Кремля.

За його словами, у неділю заплановано дзвінок з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю цієї неділі. І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським,
– сказав Макрон.

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