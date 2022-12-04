Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что оккупантам вместо Нюрнберга предлагают подписание соглашения и рукопожатия.

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"Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось", – сказал Данилов.

На что могут надеяться оккупанты

Как подчеркнул секретарь СНБО, не Россия должна получить гарантии безопасности, а мир, которому она угрожает. Он вспомнил, что если у страны нет оружия, то она не представляет опасности. Это показал опыт Будапештского меморандума в 1994 году.

По мнению Данилова, Россия должна быть денуклеаризирована и демилитаризована, и тогда это станет лучшей гарантией мира. Секретарь СНБО отметил, на что могут рассчитывать россияне.

Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь, – заявил Данилов.

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