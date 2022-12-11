Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він припускає, що в перші дні повномасштабного вторгнення проти війни з моральних причин виступало не більше 15% росіян. Це максимум.
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Кількість тих людей, які підтримували кровожерну війну, не перевищувала одну третю. А більшість росіян банально байдуже ставилися до всього, що відбувалося.
Більшість ставилася до війни індиферентно. Йде війна… Ну і йде, нас це не стосується. З продовженням війни ситуація почала мінятися. Кількість людей, які хочуть перемовини, виросла у 2,5 раза,
– зазначив Каспаров.
Коли можна очікувати масштабні зміни в Росії
На думку Каспарова, єдине, що може вивести людей на бунти та непокори – це потужна воєнна поразка російських окупантів. Втечу загарбників з-під Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини росіяни зараз сприймають просто як невдачі. Але не як воєнну поразку.
Як росіяни ставляться до війни в Україні – думка Каспарова
Тим паче, що російські пропагандисти постійно розповідають брехню, що Росія нібито вже воює не з Україною, а з НАТО. Але подальші успіхи ЗСУ можуть спровокувати протести в Росії.
Думаю, що перехід української армії кримського перешийка може спровокувати зміни. Як стане очевидно, що затріщав головний "скрєп" Путіна, тоді можуть початися зміни. Комбінація геополітичної поразки, санкції та різке погіршення рівня життя – це те, що, найімовірніше, може привести до потрясінь,
– наголосив Каспаров.
Чи можливий розпад Росії: коротко
- Як вважає політичний експерт Валерій Клочок, поразка Росії у війні порушує питання зміни влади в Кремлі та можливого розпаду. Але він має бути контрольованим, бо Росія має ядерну зброю.
- На думку політолога Миколи Давидюка, в Росії є багато територій, які хотіли б здобути незалежності. Україна може в цьому допомогти.
- Російський опозиційний політик Ігор Яковенко стверджує, що процеси, які відбуваються серед російських еліт, розхитують крісло під Путіним. Росія вже готова до розпаду. Просто потрібен тригер, який все завалить.