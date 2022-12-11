Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он предполагает, что в первые дни полномасштабного вторжения против войны по моральным причинам выступало не более 15% россиян. Это максимум.

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Количество тех людей, которые поддерживали кровожадную войну, не превышало одной третьей. А большинство россиян банально безразлично относились ко всему происходящему.

Большинство относилось к войне индифферентно. Идет война… Ну и идет, нас это не касается. С продолжением войны ситуация стала меняться. Количество людей, желающих переговоров, выросло в 2,5 раза,

– отметил Каспаров.

Когда можно ожидать масштабные перемены в России

По мнению Каспарова, единственное, что может вывести людей на бунты и неповиновения – мощное военное поражение российских оккупантов. Бегство захватчиков из-под Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Херсонщины россияне сейчас воспринимают просто как неудачи. Но не как военное поражение.

Как россияне относятся к войне в Украине – мнение Каспарова

Тем более что российские пропагандисты постоянно рассказывают ложь, что Россия якобы уже воюет не с Украиной, а с НАТО. Но дальнейшие успехи ВСУ могут спровоцировать протесты в России.

Думаю, что переход украинской армии крымского перешейка может спровоцировать перемены. Как станет очевидно, что затрещал главный скрип Путина, тогда могут начаться изменения. Комбинация геополитического поражения, санкций и резкого ухудшения уровня жизни – это то, что, вероятнее всего, может привести к потрясениям,

– подчеркнул Каспаров.

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