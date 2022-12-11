Владимир Путин и его окружение рассматривают несколько стран, куда они планируют бежать: Венесуэла, Китай или Аргентина. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров.

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Готовиться надо

По его словам, к этим слухам следует относиться серьезно.

Было бы странно, если бы люди, укравшие много миллиардов долларов, не позаботились о том, где их спрятать и куда бежать, если власть падет. Они понимают, что такое тоже может случиться. Пока бежать не надо, но готовиться к этому – надо,

– подчеркнул он.

Каспаров рассказал, будет ли у Путина и его окружения шанс спрятаться где-нибудь в мире: смотрите видео

Продадут все

Однако Каспаров считает, что сложно представить, как и где можно спрятаться в современном мире.

С момента краха путинского режима все договоренности, заключенные до того, обнулятся. Его выдаст даже диктаторская страна, потому что ее руководству предложат что-то в обмен на Путина и его окружение. Проигравшие даже с такими деньгами никому не нужны,

– подчеркнул оппозиционер.

По его мнению, возможно, кто-то из мелких российских чиновников скроется, но главным фигурантам сбежать не удастся даже в Центральноафриканскую Республику.

"Возможно, в Северную Корею, хотя Ким Чен Ын их также продаст. Продадут все, потому что будет запрос международного сообщества, чтобы их вернуть и отдать справедливому суду", - подчеркнул Гарри Каспаров.

Дальнейшая судьба Владимира Путина