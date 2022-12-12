Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передноворічної великої пресконференції диктатора не буде. Він заявив, що у Кремлі розраховують, що президент "знайде можливість" поспілкуватися зі ЗМІ. Проте навіть орієнтовної дати не назвав. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Путін зруйнував 10-річну традицію: що ж трапилось

Велику передноворічну пресконференцію Путіна проводили кожного грудня впродовж 10 років. Проте цьогоріч її не буде.

При цьому Пєсков сказав, що Путін, ймовірно, "знайде можливість" поспілкуватися із журналістами. Мовляв, він і так це "регулярно" робить.

Щодо великої пресконференції, так, до Нового року її не буде. Натомість ми розраховуємо, що президент таки знайде можливість поспілкуватися з журналістами. Він робить це регулярно, зокрема під час закордонних поїздок,

– сказав Пєсков.

Коли не проходили великі пресконференції Путіна

Володимир Путін влаштовує великі пресконференції з 2001 року, а починаючи з 2012 року їх проводили саме в грудні. До цього диктатор не проводив щорічну пресконференцію лише 2005 року. Також її не проводили з 2009 до 2011 року, коли Путін обіймав посаду прем'єр-міністра Росії.

Ймовірно, цьогоріч диктатор хоче уникнути незручних питань про "спецоперацію" та мобілізацію. Зазвичай Путіну журналісти влаштовують теплу ванну, проте періодично трапляються репортери, які ставлять йому колючі запитання.

Також незручні запитання могли б виникнути й від пропагандистських журналістів, які відверто підтримують війну Росії проти України. Адже вони невдоволені тим, що:

Росія "відійшла" з Київської області,

Що окупанти втекли з Харківщини, накивавши п'ятами,

Що окупанти "зробили жест доброї волі", підсмажившись на Зміїному, який тепер контролює Україна,

І, звичайно ж, що "русскій мір" прогнали з Херсона – єдиного обласного центру, який вдалося окупувати росіянам від 24 лютого.

Крім цього, пропагандистські журналісти можуть запитати у Путіна, чому досі не вдалося захопити Бахмут, Південь України та де та "червона межа", після якої Росія от як візьме та як почне війну в Україні "по-справжньому".

Крім цього, може бути й інша причина. Зокрема ЗМІ пишуть, що Путіну нібито потрібна операція на товстій кишці після того, як він впав зі сходів й пошкодив куприкову кістку. Тоді російські ЗМІ писали, що у власній резиденції диктатор впав на сходах, перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки. Через удар він нібито "мимоволі випорожнився", що може бути пов'язано з наявністю в нього раку шлунково-кишкового тракту.