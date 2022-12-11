Владіміру Путіну потрібна операція на товстій кишці після того, як він нібито впав зі сходів й пошкодив куприкову кістку. Невідоме джерело в телеграмі повідомило, що диктатору "зроблять просту хірургічну операцію".

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У Путіна нові проблеми зі здоров'ям

Як пише DailyStar, падіння зі сходів спричинило нові проблеми для російського диктатора.

Падіння зі сходів минулого тижня, яке призвело до забиття куприка, не залишилося непоміченим і спричинило нові проблеми, не пов'язані безпосередньо із забоєм,

– додає джерело.

Путін впав зі сходів: що відомо

На початку грудня російські ЗМІ повідомили, що нещодавно російський президент впав на сходах у власній резиденції. Після незграбного інциденту Путіна оглянули лікарі та діагностували забій куприка та м'яких тканин.

Під час падіння диктатор перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки. Через удар він нібито "мимоволі випорожнився", що може бути пов'язано з наявністю в нього раку шлунково-кишкового тракту.