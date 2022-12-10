Путін тривалий час відсиджувався у бункері. Водночас за останній час кількість його виходів зросла. Бункерний дід залякує росіян та водночас намагається показати, що у нього все в порядку.

Зауважте Путіна "понесло" другий раз за війну, перший закінчився здачею Херсона, – Шейтельман

Зокрема, під час розмови з журналістом Путін наголосив, що "ви можете довіряти тільки мені". Окрім того, бункерний дід позував з келихом шампанського та "вєщав" про те, що "все йде за планом".

На фронті, за словами Путіна, немає "жодних проблем". При цьому про 93 760 ліквідованих загарбників бункерний дід не згадав.

У NYT заявили, що самі по собі появи Путіна – послання диктатора. Він хоче удати, що –здоровий, пильний та все ще може керувати.

Путіна не можна засмучувати запитаннями

Цього тижня Путін зустрівся з членами російської Ради з прав людини. Абсолютно даремними фахівцями, зважаючи, що про права людей у країні-терористці навіть не мовиться. Водночас, навіть зважаючи, що Путін проводив зустріч у режимі онлайн, між диктатором та його посіпаками звели ще одну скляну стіну – з запитань.

Бункерному дідові не можна було нагадувати про втрати Росії та будь-які проблеми мобіків. Натомість порадили запитувати про екологію та санкції.