Путин долгое время отсиживался в бункере. В то же время, за последнее время количество его выходов возросло. Бункерный дед запугивает россиян и пытается показать, что у него все в порядке.

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В частности, во время разговора с журналистом Путин подчеркнул, что "вы можете доверять только мне". Кроме того, бункерный дед позировал с бокалом шампанского и "вещал" о том, что "все идет по плану".

На фронте, по словам Путина, нет "никаких проблем". При этом о 93 760 ликвидированных захватчиках бункерный дед не упомянул .

В NYT заявили, что сами по себе появление Путина – послание диктатора. Он хочет показаться, что здоровый, бдительный и все еще может управлять.

Путина нельзя огорчать вопросами

На этой неделе Путин встретился с членами российского Совета по правам человека. Совершенно бесполезными специалистами, учитывая, что о правах людей в стране-террористке даже не говорится. В то же время, даже учитывая, что Путин проводил встречу в режиме онлайн, между диктатором и его людьми построили еще одну стеклянную стену – из вопросов.

Бункерному деду нельзя было напоминать о потерях России и каких-либо проблемах мобиков. Посоветовали спрашивать об экологии и санкциях.