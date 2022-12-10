Диктатор використовує тему переговорів як спосіб відокремлення України від її західних союзників. Таку думку висловили фахівці американського Інституту вивчення війни.

До теми Херсон, Луганськ і Донецьк не обговорювали, – Лукашенко каже, що говорить з Путіним про "мир"

У своїх останніх виступах Путін дійсно розповідає, нібито Росія залишається відкритою для переговорів, хоча каже, мовляв, процес буде непростий.

Путін просто хоче виграти час

Насправді глава Кремля постійно використовує заклики до переговорів, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів. Він розказує, що Україна відмовляється від поступок.

В ISW переконані, Путін хоче використати будь-яке припинення вогню та вікно для переговорів, щоб дати російським військам час для відновлення та й продовження війни.

Ймовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ як такий, що не хоче розмовляти,

– зазначають в Інституті.

Переговорів не буде

Додають, що швидка угода про припинення вогню, яка дозволить російським військам відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна.

Для переговорів про тривале припинення вогню потрібен час. Натомість Росія та Україна перебувають надзвичайно далеко одна від одної за умовами будь-якої такої угоди. Тому навіть неможливо уявити домовленість про мир на кілька місяців, що позбавило б Росію можливості призупинити українські зимові контрнаступи.

Втім, припускають, що Путін вдруге встановить умови для фактичних переговорів у 2023 році. Однак нагадаємо, що Україна піде на перемовини з Росією тільки після повернення всіх своїх територій.