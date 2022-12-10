Диктатор использует тему переговоров как способа отделения Украины от ее западных союзников. Такое мнение высказали специалисты Института изучения войны.

К теме Херсон, Луганск и Донецк не обсуждали, – Лукашенко говорит, что говорит с Путиным о "мире"

В своих последних выступлениях Путин действительно рассказывает, что Россия остается открытой для переговоров, хотя говорит, мол, процесс будет непростой.

Путин просто хочет выиграть время

На самом деле, глава Кремля постоянно использует призывы к переговорам, чтобы изолировать Украину от поддержки партнеров. Он говорит, что Украина отказывается от уступок.

В ISW убеждены, Путин хочет использовать любое прекращение огня и окно для переговоров, чтобы дать российским войскам время для возобновления и продолжения войны.

Вероятно, что Путин разжигает дискуссии о прекращении огня прежде всего как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев как не желающий разговаривать,

– отмечают в Институте.

Переговоров не будет

Добавляют, что скорое соглашение о прекращении огня, которое позволит российским войскам отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно.

Для переговоров о длительном прекращении огня нужно время. Россия и Украина находятся чрезвычайно далеко друг от друга по условиям любого такого соглашения. Поэтому даже невозможно представить договоренность о мире на несколько месяцев, что лишило бы Россию возможности приостановить украинские зимние контрнаступления.

Впрочем, предполагается, что Путин во второй раз установит условия для фактических переговоров в 2023 году. Однако напомним, что Украина пойдет на переговоры с Россией только по возвращении всех своих территорий.