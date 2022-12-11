Владимиру Путину нужна операция на толстой кишке после того, как он якобы упал с лестницы и повредил копчиковую кость. Неизвестный источник в телеграмме сообщил, что диктатору "сделают простую хирургическую операцию".

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У Путина новые проблемы со здоровьем

Как пишет DailyStar, падение с лестницы повлекло за собой новые проблемы для российского диктатора.

Падение с лестницы на прошлой неделе, приведшее к ушибу копчика, не осталось незамеченным и повлекло новые проблемы, не связанные непосредственно с убоем,

– добавляет источник.

Путин упал с лестницы: что известно

В начале декабря российские СМИ сообщили, что недавно российский президент упал на лестнице в собственной резиденции. После неловкого инцидента Путина осмотрели врачи и диагностировали ушиб копчика и мягких тканей.

Во время падения диктатор перевернулся на бок и сполз еще на две ступени. Из-за удара он якобы "непроизвольно опорожнился", что может быть связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.