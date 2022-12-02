Російські ЗМІ передають, що нещодавно російський президент впав на сходах у власній резиденції й пошкодив куприк. Деталі незграбного випадку, читайте далі.
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Упав на п'яту точку і завалився на бік
За інформацією з російського телеграм-каналу, нещодавно президент Владімір Путін спіткнувся та впав і завалився на бік у власній резиденції. Повідомляють, що під час падіння він боляче травмувався.
У каналі пишуть, що сталося це нібито після "тяжкого дня" під час якого російський президент отримав невтішні новини з фронту та дізнався про чергові проблеми в економіці країни. Після такого незграбного інциденту Путіна оглянули лікарі та діагностували забій куприка та м'яких тканин.
Чи справді це сталося з Путіним кремлівське оточення точно не розповість. Як і, зрештою, не підтвердить онкологію органів шлунково-кишкового тракту президента, про яку вже давно висловлюються різні медики.
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Кремль може готувати вбивство Лукашенка
- Джерела експертів Інституту Роберта Ленсінга в російському військовому керівництві стверджують, що Кремль ухвалив рішення про радикальне "вирішення" питання втягування Білорусі до збройної агресії Росії проти України. Мовиться про замах на президента Білорусі або його імітацію.
- Це можуть зробити російські спецслужби, щоб залякати Лукашенка та змусити офіційно вступити у війну проти України. "Штаб ГРУ Росії проробляє сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка в ході операції, внаслідок чого його обов'язки будуть покладені на чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася", – передають експерти.
- Станіслав Зясь є повністю лояльним до росіян і підконтрольний розвідці Кремля. Він не вагатиметься з прийняттям рішень, потрібних Росії.
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