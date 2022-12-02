Російські ЗМІ передають, що нещодавно російський президент впав на сходах у власній резиденції й пошкодив куприк. Деталі незграбного випадку, читайте далі.

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Упав на п'яту точку і завалився на бік

За інформацією з російського телеграм-каналу, нещодавно президент Владімір Путін спіткнувся та впав і завалився на бік у власній резиденції. Повідомляють, що під час падіння він боляче травмувався.

У каналі пишуть, що сталося це нібито після "тяжкого дня" під час якого російський президент отримав невтішні новини з фронту та дізнався про чергові проблеми в економіці країни. Після такого незграбного інциденту Путіна оглянули лікарі та діагностували забій куприка та м'яких тканин.

Чи справді це сталося з Путіним кремлівське оточення точно не розповість. Як і, зрештою, не підтвердить онкологію органів шлунково-кишкового тракту президента, про яку вже давно висловлюються різні медики.

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Кремль може готувати вбивство Лукашенка

Джерела експертів Інституту Роберта Ленсінга в російському військовому керівництві стверджують, що Кремль ухвалив рішення про радикальне "вирішення" питання втягування Білорусі до збройної агресії Росії проти України. Мовиться про замах на президента Білорусі або його імітацію.

Це можуть зробити російські спецслужби, щоб залякати Лукашенка та змусити офіційно вступити у війну проти України. "Штаб ГРУ Росії проробляє сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка в ході операції, внаслідок чого його обов'язки будуть покладені на чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася", – передають експерти.

Станіслав Зясь є повністю лояльним до росіян і підконтрольний розвідці Кремля. Він не вагатиметься з прийняттям рішень, потрібних Росії.

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