Объем пшеницы, отправляющейся в Сирию из черноморского порта Севастополь, увеличился в 2022 году в 17 раз и составил чуть больше 500 000 тонн. Это почти треть общего объема импорта зерна в Сирию.

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Россия ворует зерно из оккупированного Запорожья

Украина и даже приспешники Кремля заявляют, что часть зерна экспортируется из оккупированного Запорожья через Крым. Украина утверждает, что зерно было украдено оккупантами, но Россия отрицает это обвинение.

Также Украина заявляет, что, как минимум, часть прошедшего через Севастополь зерна была вывезена с украинских территорий после вторжения России. Посольство Украины в Бейруте оценивает, что 500 000 тонн награбленного украинского зерна прибыло в Сирию после вторжения из нескольких портов.

В Кремле вполне ожидаемо врут, что не воровали зерно. Ставленики России в Крыму заявляли, что 1,4 миллиона тонн пшеницы было собрано с собственных полей на Крымском полуострове. Однако Украина отрицает эти цифры, заявляя, что Крым не производит столько зерна.

По сообщению Reuters, Сирия импортировала зерно из Крыма и раньше, поскольку Россия аннексировала полуостров в 2014 году. По данным Refinitiv, в этом году до конца ноября Сирия импортировала из Севастополя около 501,8 тысяч тонн пшеницы, по сравнению с 28,2 тысяч тонн за весь 2021 год.

Самая большая ежемесячная партия в 78 600 тонн пришлась на октябрь. Грузы пшеницы обычно перемещаются в сирийские порты Латакия и Тартус на трех сирийских кораблях.

По данным Equasis и Министерства финансов США, корабли "Лаодикия", "Финикия" и "Сурия" принадлежат государственному сирийскому главному управлению морского транспорта. Все трое находятся под санкциями США с 2015 года за их вероятную роль в конфликте в Сирии за последнее десятилетие.

На какую сумму Россия награбила украинское зерно