Такое мнение 24 каналу выразил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он напомнил, что весной была информация от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что наше государство готово экспортировать 90 миллионов тонн зерна.
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Этот зерновой коридор открывает серьезные перспективы
В то же время, вывезти все 90 миллионов тонн украинского зерна не удалось. К тому же наше государство пыталось приобщать автомобильный транспорт для перевозки зерновых культур, но его возможности слишком малы, чтобы обеспечить всю потребность в экспорте.
Направление в страны Балтии открывает очень серьезные перспективы стабилизации и развития рынка зерновых культур и сельскохозяйственной продукции в Украине именно сейчас и особенно в северных регионах – Волынская, Ровненская области и т.д.
– заметил экономический эксперт.
Почему Лукашенко не выдвинул никаких условий
Клочок вспомнил последний визит министра обороны России Сергея Шойгу к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. По его мнению, этот вопрос тогда и мог подниматься.
Более того, самое интересное в этой истории то, что Беларусь не выдвигает никаких условий относительно транзита через свою территорию украинского зерна. По словам экономического эксперта, на это может быть 2 причины, а именно:
- может быть связано с запретом транспортировки российского аммиака. Именно он в последнее время является предметом всех "торгов";
- может быть работа МИД Беларуси по поводу того, чтобы Лукашенко получил какие-то гарантии от Запада в случае, если он не будет приобщаться к войне.
Клочок сказал, почему Лукашенко не выдвинул требований по транзиту зерна: смотрите видео
"Это сложная геополитическая конструкция, но и для нас она будет положительной в части именно вывоза небольшой доли сельскохозяйственной продукции из Украины", – подытожил экономический эксперт.
Последние новости по поводу украинского зерна
- В ООН сообщили, что украинское зерно смогут перевозить транзитом через Беларусь. Оно будет ехать через территорию Беларуси в порты Литвы, откуда продолжит свой путь. В организации также отметили, что Беларусь не озвучивала никаких дополнительных условий в обмен на возможность транспортировать украинское зерно.
- Россия намеренно задерживает проверки кораблей с зерном, чтобы снизить объемы украинского экспорта. Поэтому время ожидания судов увеличивается до 3 – 5 недель, а уменьшение экспорта достигает миллионов тонн.
- NASA Harvest поразила данными, касающимися похищением россиянами украинского зерна. Как выяснилось, с оккупированных территорий враг вывез пшеницы на один миллиард долларов. Соответствующие данные подтверждают спутниковые снимки для моделирования урожая зерна.