Такое мнение 24 каналу выразил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он напомнил, что весной была информация от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что наше государство готово экспортировать 90 миллионов тонн зерна.

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Этот зерновой коридор открывает серьезные перспективы

В то же время, вывезти все 90 миллионов тонн украинского зерна не удалось. К тому же наше государство пыталось приобщать автомобильный транспорт для перевозки зерновых культур, но его возможности слишком малы, чтобы обеспечить всю потребность в экспорте.

Направление в страны Балтии открывает очень серьезные перспективы стабилизации и развития рынка зерновых культур и сельскохозяйственной продукции в Украине именно сейчас и особенно в северных регионах – Волынская, Ровненская области и т.д.

– заметил экономический эксперт.

Почему Лукашенко не выдвинул никаких условий

Клочок вспомнил последний визит министра обороны России Сергея Шойгу к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. По его мнению, этот вопрос тогда и мог подниматься.

Более того, самое интересное в этой истории то, что Беларусь не выдвигает никаких условий относительно транзита через свою территорию украинского зерна. По словам экономического эксперта, на это может быть 2 причины, а именно:

может быть связано с запретом транспортировки российского аммиака. Именно он в последнее время является предметом всех "торгов";

может быть работа МИД Беларуси по поводу того, чтобы Лукашенко получил какие-то гарантии от Запада в случае, если он не будет приобщаться к войне.

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"Это сложная геополитическая конструкция, но и для нас она будет положительной в части именно вывоза небольшой доли сельскохозяйственной продукции из Украины", – подытожил экономический эксперт.

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