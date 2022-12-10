Таку думку 24 каналу висловив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він нагадав, що весною була інформація від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що наша держава готова експортувати 90 мільйонів тонн зерна.

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Цей зерновий коридор відкриває серйозні перспективи

Водночас вивезти всі 90 мільйонів тонн українського зерна не вдалося. До того ж наша держава намагалася долучати автомобільний транспорт для перевезення зернових культур, але його можливості занадто малі, щоб забезпечити всю потребу для експорту.

Напрямок до країн Балтії відкриває дуже серйозні перспективи для стабілізації та розвитку ринку зернових культур і сільськогосподарської продукції в Україні саме зараз і особливо в північних регіонах – Волинська, Рівненська області тощо,

– зауважив економічний експерт.

Чому Лукашенко не висунув жодних умов

Клочок пригадав останній візит міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. На його думку, це питання тоді й могло порушуватися.

Ба більше, найцікавіше у цій історії те, що Білорусь не висуває жодних умов щодо транзиту своєю територією українського зерна. За словами економічного експерта, на це може бути 2 причини, а саме:

може бути пов'язано з забороною транспортування російського аміаку. Саме він останнім часом є предметом усіх "торгів";

може бути робота МЗС Білорусі щодо того, щоб Лукашенко отримав якісь гарантії від Заходу у разі, якщо він не буде долучатися до війни.

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"Це складна геополітична конструкція, але й для нас вона буде позитивною в частині саме вивезення невеликої частки сільськогосподарської продукції з України", – підсумував економічний експерт.

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