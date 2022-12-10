Об этом сообщили в ООН. В Организации также отметили, что Беларусь не озвучивала никаких дополнительных условий в обмен на возможность транспортировать украинское зерно.
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Зерно через Беларусь будет отправляться в Литву
Об этом стало известно после встречи Генерального секретаря Антониу Гутерриша с замминистра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича. Последний заверил, что страна без предварительных условий согласится на транзит украинского зерна. Оно будет ехать через Беларусь в порты Литвы, откуда продолжит свой путь.
Прямых условий Беларусь не ставила. В то же время Амбразевич решил попытаться пролоббировать интересы страны. В ходе встречи с Гутерришем он повторил просьбу правительства своего государства. Речь идет о возможности экспортировать удобрения. Напомним, что соответствующая опция под санкциями.
Россия намеренно тормозит экспорт зерна
- Заметим, что страна-агрессорка хоть и разрешила зерновой коридор, она создает ряд неудобств для Украины. В частности, намеренно создает пробку зерновых кораблей.
- Проверки, которые устраивает страна-агрессорка, продолжаются слишком долго. Поэтому некоторым судам приходится ждать по 3 – 5 недель. И это, конечно, уменьшает экспорт на миллионы тонн продукции.
- Президент Турции сообщил, что запланировал разговор с кремлевским диктатором. С Путиным он планирует обсудить, в частности, "зерновой коридор" и нюансы, возникшие во время его работы.
- NASA Harvest поразила данными, касающимися похищением россиянами украинского зерна. Как выяснилось, с оккупированных территорий враг вывез пшеницу на один миллиард долларов. Соответствующие данные подтверждают спутниковые снимки для моделирования урожая зерна.
- Заметим, что, несмотря на войну, развязанную Россией, наше государство за 11 месяцев 2022 года экспортировало 50,9 миллиона тонн продукции. Общая ее стоимость – 21,1 миллиарда долларов. Об этом рассказала министер экономики Юлия Свириденко.