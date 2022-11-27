Так, США выделили в поддержку украинской зерновой инициативы 20 миллионов долларов. Об этом сообщила госпожа посол Бриджит Бринк.

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США поддержали инициативу Grain from Ukraine

Пока Россия использует продовольствие как оружие, Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную опасность, вызванную войной России,

– подчеркнула Бриджит Бринк.

Госпожа посол также отметила, что США уже выделили 20 миллионов долларов, чтобы помочь доставлять зерно из нашего государства тем, кто в нем больше всего нуждается.

Также Бриджит Бринк прибыла в Одессу вместе с министром инфраструктуры Украины. В частности, чтобы увидеть, как быстро украинские фермеры, экспортеры и порты работают над транспортировкой миллионов тонн зерна.

Кратко, что нужно знать о Grain from Ukraine

26 ноября Владимир Зеленский сообщил о старте инициативы Grain from Ukraine. В частности, от голода планируют спасти не менее 5 миллионов человек.

В рамках инициативы украинское зерно будут отправлять в страны Африки и Азии.

Grain from Ukraine уже поддержали около 20 стран. Только за первый день удалось аккумулировать около 150 миллионов долларов.

Всего до конца следующей весны из Украины планируют отправить не менее 60 судов. В частности, по меньшей мере 10 судов в месяц в государства, находящиеся под угрозой голода и засухи.

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