Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что голод больше не должен быть инструментом войны.
Обратите внимание Зеленский обратился к украинцам на 276 день войны
Сколько уж собрали средств
Президент сообщил, что инициативу "Зерно из Украины" поддержали:
- США;
- Канада;
- Франция;
- Германия;
- Катар;
- Япония;
- Великобритания;
- Норвегия;
- Финляндия;
- Бельгия;
- Нидерланды;
- Литва;
- Чехия;
- Италия;
- Австрия;
- Испания;
- Швеция;
- Швейцария;
- Словения;
- Европейский Союз.
За первый день существования инициативы удалось аккумулировать около 150 миллионов долларов. Украина готовит загрузку 60 судов украинским продовольствием и отправить их в страны, которым грозит голод. Стоит отметить, что накануне президент заявлял о том, что Украина стремится спасти от голода не менее 5 миллионов человек в Эфиопии, Судане, Южном Судане, Сомали, Йемене, Конго, Кении и Нигерии.
Все мы вместе не просто отправляем агропродукцию в страны, больше всего страдающие от продовольственного кризиса. Мы подтверждаем, что никогда больше голод не должен использоваться как оружие,
– подчеркнул президент.
Международный саммит по продовольственной безопасности
В день памяти жертв Голодомора в Киеве прошел первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Саммит проходил в смешанном формате: часть участников была в столице (премьеры Литвы, Бельгии и Польши и президент Венгрии), другие – в режиме онлайн.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина находится среди лидеров на продовольственном рынке по экспорту зерна. Украинскую пшеницу ценят в странах Азии и Африки. Также наше государство экспортирует молочные продукты, подсолнечное масло, фрукты, овощи и т.д. Однако Россия, начав вторжение, заблокировала украинские порты, заблокировала наш экспорт, из-за чего в мире выросли риски голода. Своими действиями Россия спровоцировала продовольственный кризис и рост цен на зерно.
Глава государства призвал расширить зерновую инициативу и сделать ее бессрочной, чтобы Россия не могла манипулировать этой темой.
Обращение Владимира Зеленского 26 ноября: смотрите видео