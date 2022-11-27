Так, США виділили на підтримку української зернової ініціативи 20 мільйонів доларів. Про це повідомила пані посол Бріджит Брінк.

До теми "Врятувати від голоду 5 мільйонів людей": Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine

США підтримали ініціативу Grain from Ukraine

Поки Росія використовує продовольство як зброю, Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії,

– наголосила Бріджит Брінк.

Пані посол також зазначила, що США вже виділили 20 мільйонів доларів, аби допомогти доставляти зерно з нашої держави тим, хто його найбільше потребує.

Також Бріджит Брінк прибула до Одеси разом з координатором з питань санкцій Держепу США Джимом О'Браєном та міністром інфраструктури України. Зокрема, аби побачити, як швидко українські фермери, експортери та порти працюють над транспортуванням мільйонів тонн зерна.

Коротко, що треба знати про Grain from Ukraine

26 листопада Володимир Зеленський повідомив про початок ініціативи Grain from Ukraine. Зокрема, від голоду планують врятувати щонайменше 5 мільйонів жителів світу.

У межах ініціативи українське зерно відправлятимуть до країн Африки та Азії.

Grain from Ukraine вже підтримали близько 20 держав. Лише за перший день вдалося акумулювати близько 150 мільйонів доларів.

Загалом до кінця наступної весни з України планують відправити щонайменше 60 суден. Зокрема, щонайменше 10 суден на місяць до держав, що перебувають під загрозою голоду та посухи.

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