В рамках "Grain from Ukraine" в Эфиопию прибыло первое судно

В порт Дорале доставлено 25 тысяч тонн украинской пшеницы. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина запустила инициативу Grain from Ukraine

15 ноября мы запустили гуманитарную программу GrainFromUkraine, чтобы помогать людям, наиболее пострадавшим от острого продовольственного кризиса. Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду,

– написал он.

Как известно, второе судно, загрузка которого завершается в украинском порту Черноморск, на следующей неделе направится в Эфиопию с 30 тысячами тонн пшеницы на борту.

Третье судно доставит 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Сомали. Загрузка происходит в Одесском порту.

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба подчеркнули, что вместе с партнерами Украина как гарант продовольственной безопасности прилагает все усилия для помощи нуждающимся людям. Наши партнеры покупают украинское зерно, чтобы бороться с голодом в мире.

Что нужно знать о Grain from Ukraine: коротко