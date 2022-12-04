У межах "Grain from Ukraine" до Ефіопії прибуло перше судно

До порту Дорале доправлено 25 тисяч тонн української пшениці. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також "Врятувати від голоду 5 мільйонів людей": Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine

15 листопада ми запустили гуманітарну програму GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Відправляємо їжу. Відправляємо надію,

– написав він.

Як відомо, друге судно, завантаження якого завершується в українському порту Чорноморськ, наступного тижня попрямує до Ефіопії з 30 тисячами тонн пшениці на борту.

Третє судно доправить 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці у Сомалі. Завантаження відбувається в Одеському порту.

Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба підкреслили, що разом із партнерами Україна як гарант продовольчої безпеки докладає всіх зусиль для допомоги людям, які цього потребують. Наші партнери купують українське зерно для того, щоб боротися з голодом у світі.

Що треба знати про Grain from Ukraine: коротко