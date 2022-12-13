Вероятно, теперь такие тревоги участятся. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Обратите внимание Лукашенко проверяет боеготовность: первые белорусские войска покинули места дислокации

Чем опасны эти МиГи

Он объяснил, что эти самолеты уже хорошо знакомы всем нам. Это – носители ракет "Кинжал", и обычно их поднимают в воздух, и держат там ориентировочно полтора часа. Украинцы же в это время вынуждены прятаться в укрытиях, ведь истребители угрожают ракетными ударами всем регионам нашей страны.

Сами россияне окрестили ракеты "Кинжал" гиперзвуковыми. На самом деле это просто скоростные ракеты – фактически те же "Искандеры", но воздушного базирования. МиГ-31К выпускают "Кинжал" из верхних шаров атмосферы, и ракеты на большой скорости опускаются к цели.

К сожалению, у нас нет средств, которые могут сбивать эти ракеты, а потому и меры безопасности должны быть усилены. Надо понимать, что определенная угроза есть, когда взлетает такой самолет,

– подчеркнул Игнат.