Ймовірно, тепер такі тривоги почастішають. Про це 24 каналу розказав речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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Чим небезпечні ці МіГи

Він пояснив, що ці літаки вже добре знайомі усім нам. Це – носії ракет "Кинджал", і зазвичай їх підіймають у повітря, і тримають там орієнтовно півтори години. Українці ж у цей час змушені ховатися в укриттях, адже винищувачі загрожують ракетними ударами усім регіонам нашої країни.

Самі росіяни охрестили ракети "Кинджал" гіперзвуковими. Насправді ж це просто швидкісні ракети – фактично ті самі "Іскандери", але повітряного базування. МіГ-31К випускають "Кинджали" з верхніх шарів атмосфери, і ракети на великій швидкості опускаються до цілі.

На жаль, не маємо засобів, які можуть збивати ці ракети, а тому власне і заходи безпеки мають бути посилені. Треба розуміти, що певна загроза є, коли злітає такий літак,

– наголосив Ігнат.