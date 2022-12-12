Об этом 12 декабря сказал глава Европейского парламента Жозеп Боррель.

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"Мы собираемся утвердить очень жесткий пакет санкций. ЕС будет принимать все возможные меры для поддержки молодых женщин и мирных демонстрантов", – заявил Боррель.

Кроме этого, как отметил глава ЕП, Иран получит ограничение из-за поставок дронов для России.

Враг мог получить новые дроны

Россияне после нескольких недель перерыва продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. В частности, беспилотники в ночь на 10 декабря пытались поразить Юг. В американском Институте изучения войны предполагают, что Кремль мог накапливать беспилотники или получил новую партию дронов.

По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Игоря Романенко, сотрудничество России и Ирана будет расширяться. В частности, оккупанты могут получать баллистические ракеты малой и средней дальности.

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