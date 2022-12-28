Отмечают, что Белый дом активизировал свою работу по иранским дронам после того, как оказалось, что в беспилотниках нашли технологии стран Запада, в том числе и американские.

Внимание Путин может использовать иранские дроны, чтобы уничтожить предоставленную Украине систему Patriot, – Forbes

Украина уже получила все необходимые данные и средства

Американцы уже предоставили украинским военным все данные о локациях, где россияне готовят шахиды к запуску. И передали Украине устройства, которые могут обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях.

Эти средства были включены и в пакеты американской военной помощи нашей стране.

Более того, тему иранских дронов американские чиновники обсуждали и с Израилем – государством, имеющим опыт подрыва иранской ядерной программы. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже обсудил этот вопрос с чиновниками Израиля.

Производство иранских дронов будет сорвано

Информацию о том, что США пытаются сорвать производство дронов-камикадзе в Иране с помощью санкций и переговоров, подтвердила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.

Также, по данным издания, Белый дом поручил принять жесткие меры в отношении американских компаний, чьи технологии были обнаружены в иранских дронах. Государство планирует и дальше вводить против них санкции.

Главное о сотрудничестве Ирана и России

Иран месяцами отрицал факт предоставления России дронов-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину. Однако теперь в Тегеране решили похвастаться, что их беспилотники сейчас якобы показывают "эффективность".

По данным украинской разведки, Россия купила у Ирана 1 700 дронов-камикадзе. Она получает беспилотники траншами.

Сейчас Россия выпустила около 540 дронов-камикадзе. Она использует "Шахиды" для тактических ударов вдоль фронта и по энергетической инфраструктуре. Большинство беспилотников не достигают цели, но они дешевы.

Интересно, что взамен Россия отправит Ирану эскадрилью истребителей. Неравноценный обмен объясняется тем, что Россия не может производить эти дроны, а вот самолеты делать научилась.

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