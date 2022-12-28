Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он сказал, какие санкции станут эффективными для прекращения сотрудничества России и Ирана.

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Недавно в Atlantic Council появилась информация о том, что руководящие верхушки Ирана обеспокоены возможностью отправки из Ирана в Россию баллистических ракет. Вроде бы вопрос передачи там уже согласовали, но впоследствии поставили на паузу, потому что боятся новых санкций с Запада.

Отказ от сотрудничества с Ираном

По словам Семиволоса, сейчас количество санкций по Ирану и так постоянно увеличивается. Он надеется, что скоро санкции будут не только персональными, но и секторальными. Политический эксперт упомянул и недавний отказ Германии от сотрудничества с Ираном, предполагавший некоторые проекты взаимодействия и поддержки Ирана.

Я думаю, что подобные процессы будут происходить и в других странах Европы, бизнес которых очень заинтересован во взаимодействии с Ираном.

– добавил эксперт.

Он подчеркнул, что на это повлияли и война в Украине, и давление обстоятельств, и протесты в Иране. Потому правительства многих стран вынуждены отказываться от сотрудничества с Ираном.

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Какие санкции будут эффективны

Семиволос подчеркнул, что тезис якобы Иран уже давно живет под мощными санкциями противоречивый. После 2015 года Европа практически не участвовала в санкционных мерах, и даже Соединенные Штаты Америки присоединились к санкциям повторно только в 2018 году.

Эффективными в отношении Ирана будут санкции, примененные против тех, кто пошел в обход уже имеющихся санкций, считает эксперт. Также эффект будут иметь санкции, исключающие сотрудничество некоторых стран с Ираном, таких как Турция, и сотрудничество западных фирм, которые через посредников в странах Ближнего Востока до сих пор активно сотрудничают с Ираном.

Для этого необходимы соответствующие структуры, которые будут отслеживать такие контакты, соответствующие процедуры, с помощью которых можно будет наказывать эти фирмы,

– заметил спикер.

Однако если это останется на "голословном", персональном уровне, то эффективных результатов мы не получим, подытожил Семиволос.

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