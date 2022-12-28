Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він сказав, які санкції стануть ефективними, аби припинити співпрацю Росії та Ірану.

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Нещодавно в Atlantic Council з’явилася інформація про те, що керівні верхівки Ірану занепокоєні можливістю відправлення з Ірану до Росії балістичних ракет. Начебто питання передачі там уже погодили, але згодом поставили на паузу, бо бояться нових санкцій із Заходу.

Відмова від співпраці з Іраном

За словами Семиволоса, зараз кількість санкцій щодо Ірану і так постійно збільшується. Він сподівається, що скоро санкції будуть не лише персональними, а й секторальними. Політичний експерт згадав і нещодавню відмову Німеччини від співпраці з Іраном, яка передбачала деякі проєкти взаємодії та підтримки Ірану.

Я думаю, що подібні процеси будуть відбуватися і в інших країнах Європи, бізнес яких дуже зацікавлений у взаємодії з Іраном,

– додав експерт.

Він підкреслив, що на це вплинули і війна в Україні, і тиск обставин, і протести в Ірані. Тому уряди багатьох країн змушені відмовлятися від співпраці з Іраном.

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Які санкції будуть ефективними

Семиволос наголосив, що теза нібито Іран уже давно живе під потужними санкціями суперечлива. Після 2015 року Європа практично не брала участі у санкційних заходах, і навіть Сполучені Штати Америки долучилися повторно до санкцій лише у 2018 році.

Ефективними щодо Ірану будуть санкції, застосовані проти тих, хто пішов в обхід уже наявних санкцій, вважає експерт. Також ефект матимуть санкції, що унеможливлюють співпрацю деяких країн з Іраном, таких як Туреччина, і співпрацю західних фірм, які через посередників в країнах Близького Сходу досі активно співпрацюють з Іраном.

Для цього необхідні відповідні структури, які будуть відстежувати такі контакти, відповідні процедури, за допомогою яких можна буде карати ці фірми,

— зауважив спікер.

Однак, якщо це залишиться на "голослівниму", персональному рівні, то ефективних результатів ми не отримаємо, підсумував Семиволос.

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