Про це повідомив очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, у російської армії вже почалися проблеми зі снарядами.

Зверніть увагу У Росії проблеми з ракетами та артилерійськими боєприпасами: як це впливає на хід бойових дій

У Росії розпочався технічний голод

Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося. Як у нас почались проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків – так само в них. Те саме стосується ракет до РСЗВ,

– розповів Буданов.

Очільник розвідки зазначив, що зараз росіяни так само у всьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 міліметри, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до "Градів" і "Ураганів".

За словами Буданова, є певні країни, які хочуть допомогти Росії. Однак, у багатьох випадках продають через треті країни.

Чи допоможуть Росії Іран та Китай

На початку грудня Росія повідомила про посилення співпраці з Іраном. Очільник ГУР розповів, чи вплине це на війну:

"Всі вже бачили та чули ці літаючі "мопеди". Хтось може навіть відчував на собі. Ці дрони були передані. Чи підуть вони далі (до ракет) – питання відкрите. Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись", – сказав Буданов.

Таким чином, очільник розвідки вважає, що окрім дронів Shahed-136 та Shahed-131 Росії нічого не світить з Ірану.

Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав,

– підкреслив Буданов.

Стосовно Китаю Буданов додав, що ця країна жодного озброєння теж не передала і не передасть.

На скільки атак Росії ще вистачить ракет

Напередодні Кирило Буданов заявив, що тієї кількості ракет, яка залишилась у Росії – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70 – 75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.

Буданов наголосив, що спершу Росія скоювала теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури України раз на тиждень. Згодом – раз на 10 днів. А тоді – раз на два тижні. Наразі – ще довше.