З жовтня Росія посилила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Про це повідомили у британській розвідці.

До теми У Росії закінчуються артилерійські боєприпаси, – The Economist

У Росії проблеми з ракетами та артилерійськими боєприпасами

Попри пом’якшення негайного дефіциту особового складу, нестача боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором російських наступальних операцій.

Росія, ймовірно, обмежила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі приблизно до одного разу на тиждень через обмежену доступність крилатих ракет.

У британській розвідці зазначили, що так само Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити можливість широкомасштабних наступальних операцій.

Вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж її довгої лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет,

– наголосили експерти.

У Росії є ракети ще на 3 – 5 хвиль ударів

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що у Росії ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу.

Він зауважив, що це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет.