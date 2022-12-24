С октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Об этом сообщили в британской разведке.

К теме В России заканчиваются артиллерийские боеприпасы, – The Economist

У России проблемы с ракетами и артиллерийскими боеприпасами

Несмотря на смягчение немедленного дефицита личного состава, недостаток боеприпасов, скорее всего, остается ключевым ограничивающим фактором российских наступательных операций.

Россия, вероятно, ограничила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре примерно до одного раза в неделю из-за ограниченной доступности крылатых ракет.

В британской разведке отметили, что Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы обеспечить возможность широкомасштабных наступательных операций.

Уязвимость нынешнего оперативного плана России состоит в том, что даже просто поддержание оборонных операций вдоль ее длинной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет,

– подчеркнули эксперты.

У России есть ракеты еще на 3 – 5 волн ударов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что у России еще есть ракеты на 3 – 5 волн массированного обстрела.

Он отметил, что это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет.