Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он предполагает, что скоро из-за политической позиции Ирана ему самому понадобятся ракеты.

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Появилась информация, что Россия в ближайшее время отправит в Иран продвинутые многоцелевые истребители СУ-35, которые первоначально были предназначены для Египта. Возникает логический вопрос: "А равноценен ли обмен мощных истребителей на копеечные иранские дроны?".

Россия просто не умеет делать дронов

На это Олевский заметил, что иранские дроны на самом деле оказались более эффективными, чем самолеты, потому что их сложнее сбивать. Россия не может делать эти копеечные дроны, а вот самолеты научилась производить еще со времен Советского Союза.

Россия дронов делать не умеет, и даже если бы умела, то люди, которые должны построить такой завод, его уже десять раз разворовали бы. И потому вместо завода вышло ничего,

– иронически заметил журналист.

По предположениям Олевского, Иран поставляет дроны России, потому что там меньше коррупции, чем в России. Это хорошая новость, однако плохая — в том, что Иран до сих пор их снабжает.

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Американские технологии на иранских дронах

Оппозиционер вспомнил информацию, будто США угрожает санкциями Ирану и уже сейчас проводит большое расследование, откуда американские технологии и чипы оказались на этих дронах.

Олевский предполагает, что чипы на американских устройствах, стиральных машинах или тюнерах, которые затем используются при сборе дронов, будут заменены в США на такие, что для дронов не подойдут.

Очевидно, что Россия и Иран покупают американскую технику для разборки, часть которой затем используется в военных программах. Так поступают все находящиеся под санкциями страны и с этим достаточно сложно бороться,

– добавил журналист.

Он убежден, что запретить продажу американской техники в находящиеся под санкциями страны невозможно. Однако замедлить этот процесс и снизить количество стиральных машин, с которых потом собирают ракеты – вполне реально.

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Ирану могут понадобиться самолеты

Вероятно, скоро Ирану понадобятся свои ракеты, предполагает Олевский, ведь поведение этой страны сейчас может повлечь за собой проблемы на иранском фронте. Так ему придется решать свои вопросы, а не делиться дронами с Россией.

Поэтому, по словам оппозиционера, Ирану сейчас очень необходимы самолеты. Хотя Украина и доказала, что даже при владении самолетами победа может быть не на твоей стороне. И не факт, что российские самолеты, которые сейчас отдают Ирану, вообще ему помогут, потому что сейчас совсем другая война.

"Украина ведет совсем другую войну, она ее понимает и чувствует, и учит этому весь мир. А Россия воюет с самолетами, неспособными залететь через линию фронта, где работает украинская ПВО. А скоро, я надеюсь, они вообще не смогут взлетать, потому что украинская ПВО будет работать и на территории России", – подчеркнул Олевский.

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