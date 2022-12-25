В обмен на "шахиды" Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35. Об этом со ссылкой на западные разведки сообщили израильские СМИ, пишет 24 канал.

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Россия может передать Ирану более двадцати Су-35

Оккупанты договорились, что в обмен на дроны-камикадзе передадут Ирану многоцелевые истребители Су-35. По данным журналистов, речь идет о 24 самолетах.

Интересно, что сначала Су-35 должны были отправиться в Египет. Впрочем, США убедили Каир отказаться от соглашения с Россией. Так что захватчикам пришлось искать новых покупателей.

После того как Иран начал снабжать русскую армию дронами, Москва решила продать Су-35 Тегерану. По данным западных разведок, подготовка иранских пилотов на новых самолетах продолжается полным ходом.

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