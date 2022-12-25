В обмен на "шахиды" Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35. Об этом со ссылкой на западные разведки сообщили израильские СМИ, пишет 24 канал.
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Россия может передать Ирану более двадцати Су-35
Оккупанты договорились, что в обмен на дроны-камикадзе передадут Ирану многоцелевые истребители Су-35. По данным журналистов, речь идет о 24 самолетах.
Интересно, что сначала Су-35 должны были отправиться в Египет. Впрочем, США убедили Каир отказаться от соглашения с Россией. Так что захватчикам пришлось искать новых покупателей.
После того как Иран начал снабжать русскую армию дронами, Москва решила продать Су-35 Тегерану. По данным западных разведок, подготовка иранских пилотов на новых самолетах продолжается полным ходом.
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Плодотворное сотрудничество Ирана и России: последние новости
- Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов в одном из интервью сообщил, что Россия уже купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе. Оккупанты получат беспилотники траншами.
- В настоящее время захватчики уже выпустили около 540 иранских дронов. Враг использует "Шахиды" для тактических ударов вдоль линии фронта и атак по энергетической инфраструктуре. Правда, большинство беспилотников не достигли целей. Наши защитники сбили дроны.
- В то же время поставлять России баллистические ракеты, по словам Буданова, Иран пока не спешит.
- В США также не видят факта передачи Ираном России баллистических ракет. Говорят, что дискуссии до сих пор продолжаются.