В обмін на "шахіди" Росія поставить Ірану ескадрилью винищувачів Су-35. Про це з посиланням на західні розвідки повідомили ізраїльські ЗМІ, пише 24 канал.
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Росія може передати Ірану понад двадцять Су-35
Окупанти домовилися, що в обмін на дрони-камікадзе передадуть Ірану багатоцільові винищувачі Су-35. За даними журналістів, йдеться про 24 літаки.
Цікаво, що спочатку Су-35 мали відправити до Єгипту. Втім, США переконали Каїр відмовитися від угоди з Росією. Тож загарбникам довелося шукати нових покупців.
Після того, як Іран почав постачати російській армії дрони, Москва вирішила продати Су-35 Тегерану. За даними західних розвідок, підготовка іранських пілотів на нових літаках триває повним ходом.
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Плідна співпраця Ірану та Росії: останні новини
- Нещодавно очільник української розвідки Кирило Буданов в одному з інтерв'ю повідомив, що Росія вже купила в Ірану 1700 дронів-камікадзе. Окупанти отримають безпілотники траншами.
- Наразі загарбники вже випустили близько 540 іранських дронів. Ворог використовує "Шахіди" для тактичних ударів вздовж лінії фронту та атак по енергетичній інфраструктурі. Щоправда, більшість безпілотників не досягли цілей. Наші захисники збили дрони.
- Натомість постачати Росії балістичні ракети, за словами Буданова, Іран поки не поспішає.
- У США також не бачать факту передання Іраном Росії балістичних ракет. Кажуть, що дискусії досі тривають.