Иран и Россия планируют еще большее сотрудничество
О таком сотрудничестве государств предупредил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа. Это произошло в Иерусалиме 22 декабря.
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Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается скрывать эту деятельность под занавесом секретности.
– сказал Барнеа.
Кстати, ранее представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канани говорил, что сотрудничество России и Ирана расширяется "в рамках общих интересов". Однако это, мол, не направлено против третьих сторон.
Иран пригрозил Зеленскому
Выступая перед Конгрессом США 21 декабря президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Иран является сообщником России в геноциде украинского народа. Он призвал остановить это государство, ведь сейчас 2 террориста объединились.
Этим очень возмутилось в МИД Ирана. Мол, эти обвинения "безосновательны", и вообще – терпение Тегерана "не бесконечно".