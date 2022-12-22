Как Иран пригрозил Украине

Во время выступления перед американскими конгрессменами Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Иран помогает России в войне против Украины. Именно это и разозлило иранское министерство иностранных дел.

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Представитель МИД Ирана Нассер Канаани цинично заявил, что Иран "не поставлял ни одной военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине". Мол, Тегеран уважает территориальную целостность всех стран, в том числе Украины.

Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не безгранично,

– подчеркнул Кааани.

Таким заявлением политик открыто пригрозил Украине. Мол, Иран больше не хочет слушать такие обвинения и его "терпение" ограничено.

Кроме того, Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, удовлетворявшихся поддержкой США".

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Что Зеленский сказал в Конгрессе об Иране

Президент Украины 21 декабря заявил, что в своей геноцидной политике по отношению к нашему народу Россия нашла себе сообщника – Иран.

Иранские убийственные дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. Вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас,

– сказал Зеленский в Конгрессе США.

Напомним, 17 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия получила новую партию иранских дронов-камикадзе.