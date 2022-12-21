Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он отметил, даже если бы расследование проводилось это никак не повлияло бы на политику и без того изолированного Ирана.

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Как отметил Божко, ООН как организация не является полноценным игроком в международной политике, в отличие от НАТО, например. ООН – это своеобразная площадка, которая работает над тем, чтобы удержать все страны, которые на ней уже представлены. Это единственная организация в мире, где одновременно представлены и Китай, и КНДР, и США, и Украина.

Расследование не даст эффекта

ООН пытается создать впечатление своеобразного медиатора между сторонами конфликта такими шагами, которые в Украине трактуются как шаги слабости или нехватка конкретной устойчивой моральной позиции.

Объективно нам следует ожидать не каких-либо расследований от ООН, даже если оно и будет, у нас не будет со стороны ООН каких-либо конкретных дипломатических ударов по Ирану в ответ,

– отметил Божко.

По словам специалиста, резолюции с осуждением возможны, но Иран находится в жесткой международной изоляции достаточно давно, потому эти дипломатические удары не будут уникальными для него. Они не заставят Иран как-нибудь пересмотреть свою политику.

Детальнее о расследовании ООН: смотреть видео

Украина должна работать с партнерами

Ярослав Божко уверен, что Украине нужно комплексно работать с конкретными партнерами с Запада, с национальными правительствами США, Великобритании и некоторыми соседями Ирана – Турцией и Саудовской Аравией. Те давно недовольны действиями Ирана и усматривают в них непосредственную угрозу и своим государствам. Эти страны имеют более широкий инструментарий для укрощения Ирана.

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