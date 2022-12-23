Іран та Росія планують ще більше співпрацю

Про таку співпрацю держав попередив глава ізраїльського розвідувального агентства "Моссад" Давид Барнеа. Це відбулося у Єрусалимі 22 грудня.

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Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності,

– сказав Барнеа.

До речі, раніше представник іранського міністерства закордонних справ Насер Канані казав, що співпраця Росії та Ірану розширюється "в межах спільних інтересів". Однак це, мовляв, не спрямовано проти третіх сторін.

Зверніть увагу! Після тривалих відмовок та заперечень Іран таки визнав, що постачав Росії безпілотники, якими атакують цивільну інфраструктуру України. Однак це буцімто було ще до повномасштабного вторгнення. Постачання після 24 лютого Тегеран і далі заперечує.

Іран пригрозив Зеленському

Під час виступу перед Конгресом США 21 грудня президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що Іран є спільником Росії у геноциді українського народу. Він закликав зупинити цю державу, адже зараз 2 терористи об'єдналися.

На це дуже обурилися в МЗС Ірану. Мовляв, ці звинувачення "безпідставні", і взагалі – терпіння Тегерану "не є нескінченним".