Об этом в эфире 24 канала заявил российский оппозиционер, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Две авторитарные страны близки друг к другу, в том числе и стилистически.
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Иран пытается выдать черное за белое
Политолог говорит, что Иран уже много раз "хватали за руку" по поводу применения дронов-камикадзе в войне. Украинцы не раз демонстрировали иранскую технику мировым СМИ и политикам. Такое поведение является путинским стилем "Я не я, и кобыла не моя", чтобы отрицать все до последнего, как принято в криминальной среде.
Иран автоматически, как и Владимир Путин, пытается выдать черное за белое и отрицает очевидное. Это ни к чему не приведет, никаких ресурсов или рычагов давления на американцев или украинцев у него нет,
– уверен Эйдман.
Полное интервью Игоря Эйдмана: смотрите видео
Западные страны остановят Иран
По мнению российского оппозиционера, Иран и дальше может поставлять оружие в Россию. Но западные страны и Большая семерка предпринимают шаги для того, чтобы заставить Иран отказаться от поставок оружия агрессору.
Мы видим, что дронов стало меньше, и пока не слышно об иранских ракетах, которыми также угрожали на российской стороне. Поэтому я думаю, что западный мир обуздает иранскую активность. Сильно Иран России не поможет,
– считает Игорь Эйдман.
Российский политолог радуется, что у Ирана нет ядерного оружия, а только ядерная программа. По его мнению, ядерное оружие предоставляет определенную "индульгенцию" на многие преступления, которые мы видим на примере России.
Участие Ирана в российско-украинской войне: важные новости
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан говорит, что россияне были вынуждены изменить свою тактику использование иранских дронов из-за удачной работы украинского ПВО.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерегает иранских инструкторов от поездок на временно оккупированные украинские территории, они ведь могут не вернуться домой.
- Москва и Тегеран строят новый торговый маршрут для транспортировки оружия стоимостью 25 миллиардов долларов.