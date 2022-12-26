Уничтожение этого ЗРК имеет не только стратегическое значение для России, но и политическое и идеологическое. Patriot считается одной из лучших систем ПВО, поэтому ее уничтожение стало "победой" для России. По меньшей мере, по версии пропаганды.
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ЗРК Patriot vs Shahed-136
Американские СМИ отмечают, что вероятнее всего Украина не будет использовать ЗРК Patriot против иранских дронов-камикадзе. По меньшей мере, это связано с тем, что стоимость беспилотника около 20 000 долларов, а стоимость одной ракеты-перехватчика – 4 миллиона.
В то же время, американские ЗРК могут эффективно противодействовать иранским баллистическим ракетам, которые Тегеран может предоставить России. Однако уничтожение батареи системы ПВО более важно для Путина в политическом плане, чем стратегическом. СМИ даже приводят пример, когда 14 сентября 2019 года беспилотники иранского производства с высокой точностью нанесли удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в Абкайке и Храисе на востоке Саудовской Аравии. Тогда Путин не только высмеивал американские ЗРК, являвшиеся основой ПВО Саудовской Аравии, но и советовал Эр-Рияду купить российские системы С-300 или С-400.
Однако в 2020 году российские комплексы в Ливане и Нагорном Карабахе "пощелкали" турецкие беспилотники и азербайджанские боеприпасы, поэтому причин у Кремля радоваться стало меньше.
Иран заинтересован в этой операции
По данным СМИ, вероятным сценарием, который хотел бы провернуть Путин, может стать пример с войны в Йемене, когда хуситы использовали боеприпасы, которые перехватывали Patriot Саудовской Аравии, а после этого в атаку шли баллистические ракеты малой дальности. То есть боеприпасы брали на себя все ракеты-перехватчики ЗРК, чтобы противник потом не мог сбивать ракеты.
Иран может быть заинтересован в такой операции, особенно ввиду недавнего заявления начальника штаба вооруженных сил Ирана генерала-майора Мохаммада Багери об "эффективности" иранских дронов, которые Россия использует против Украины и о наращивании производства беспилотников.
Уничтожение американской системы с помощью иранских дронов могло бы стать еще одним поводом для Тегерана похвастаться своими технологиями.
Проблемы ЗРК и находчивость украинцев
СМИ прогнозируют замысел Кремля, при котором Patriot размещают возле Киева для обороны столицы, а россияне запускают туда огромное количество иранских дронов-камикадзе. После этого враг может бить баллистическими ракетами малой дальности.
Издание отмечает, что украинская армия с начала российского вторжения демонстрирует невероятный профессионализм. В качестве примера приводят использование HIMARS, ведь их быстро перемещают после атак, что позволяет избегать удара по установкам. Поэтому россиянам не удалось уничтожить ни один HIMARS.
Однако Patriot в этом плане не так мобилен – если для работы батареи достаточно 3 человек, то для перемещения нужно около 90 человек. Но никто не исключает того факта, что изобретательность наших воинов может сделать так, что россиянам не удастся уничтожить американские ЗРК.