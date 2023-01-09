Безпілотник збили 8 січня. Міжнародна військова коаліція, яку очолюють США, розповіла, що вдалось знищити "безпілотну авіаційну систему".

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Наразі невідомо про постраждалих чи руйнування на базі.

Ворожі наміри

Місія міжнародної військової коаліції бореться з бойовиками "Ісламської держави" в Іраку та Сирії. Відтак, іракські військові джерела припускають, що дрон мав ворожі наміри.

Незрозуміло, чи безпілотник шпигував за американськими військовими, чи транспортував вибухівку.

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