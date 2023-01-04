Іран продовжує постачити Кремлю озброєння, зокрема дрони-камікадзе, підтримуючи війну Росії проти мирних українців. Очевидно, Тегерану уже бракує транспортних засобів для цієї справи, тому він почав "перекваліфіковувати" свої вантажні судна у військові кораблі.

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Що видно на знімках зі ЗМІ

Журналісти поширили у мережі кадри, з яких зрозуміло, що морський корабель Корпусу вартових Ісламської революції "Шахід Махдаві" тепер перевозитиме БПЛА, гелікоптери та дрони. Таке переобладнання судна відбувається просто-таки біля входу до Перської затоки.



Іранський корабель "Шахід Махдаві" / Фото з видання USNI News

На фотографіях видно, як палубу торговельного судна зняли перед установкою надводного пускового апарату.

Той факт, що надбудова охоплює оригінальну палубу, означає, що традиційне компонування авіаносця неможливе. Ракурси на доданій кабіні також не традиційні. Можливо, це натякає на польотну палубу, що проходить від лівого до правого борту перед надбудовою,

– написали у виданні Sutton.



Іран робить з вантажних суден військові кораблі / Фото з видання USNI News

Зверніть увагу! Експерти зазначають "Шахід Махдаві" "перекваліфіковується" на військовий корабель, щонайменше, з травня 2022 року.

Водночас іранські ЗМІ підтверджували, що цей корабель використовується для зберігання безпілотників. Потрібно це Тегерану для того, аби збільшити можливості країни для завдання удару дальнього радіуса дії.

Скільки іранських дронів уже використала Росія

Нещодавно у Головному управлінні розвідки озвучили, скільки іранських дронів-камікадзе випустила Росія по нашій державі. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, окупанти використали близько 660 БПЛА після початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, варто сказати, що зазвичай Тегеран постачав Кремлю "Шахіди" паріями у 250 – 300 штук.